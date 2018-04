Skooltaineracts Garden Mum en New Dosis Audio in Haags Kwartiertje op Den Haag FM

Is jouw bikinilijn al summerproof?

Met deze zomerse temperaturen mogen de benen, de oksels en uiteraard de bikinilijn weer gezien worden. De komende dagen wordt het namelijk ideaal strandweer. Waar iedereen vorige maand nog de winterjas aan moest, is het nu tijd om de ‘wilde’ haren eraf te waxen.

Drukte daarom bij waxsalon Be Silk. Eigenaresse Astrid van Vliet: “Wanneer de temperaturen omhoog gaan, zie je ook meteen een toename in het aantal afspraken.” Astrid krijgt veel klanten in haar praktijk die hun benen voor de zomer willen waxen, maar ook de Brazilian wax, het weghalen van de haren in de schaamstreek, is volgens Astrid populair.

Uit de reacties op straat blijkt dat mensen het belangrijk vinden als benen en oksels er ‘summerproof’ uitzien. “Oksels moeten gewoon haarvrij zijn. Eigenlijk moeten de vrouwen ook wel hun bikinilijn doen. Al is het alleen maar voor die negen dagen per jaar dat we zomer hebben”, lacht een voorbijgangster.