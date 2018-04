Pip Blom treedt Koningsdag op tijdens festival The Life I Live

Op donderdag 26 april (Koningsnacht) en op vrijdag 27 april (Koningsdag) kan je in de binnenstad van Den Haag naar het festival The Life I Live. Er treden tientallen artiesten op, zoals Tim Knol, Kraantje Pappie, Son Mieux, Roxeanne Hazes, Piñata en Pip Blom.

De Amsterdamse Pip Blom begon op haar zestiende als singer/songwriter, maar is inmiddels uitgegroeid tot frontvrouw van haar vierkoppige band, waar ook haar broer in meespeelt. Pip is een echte doe-het-zelver: ze schrijft, speelt en produceert haar eigen muziek en slingert deze onder meer via Spotify de wereld in. Letterlijk! Ze is inmiddels een bekende naam in Amerika, Engeland, Duistland en uiteraard Nederland.

Vorige maand verzorgde Pip Blom het voorprogramma voor Franz Ferdinand. Binnenkort mag de band met The Breeders mee op tournee door Europa. Maar eerst is Den Haag nog aan de beurt.

Luister dinsdag om 17.00 uur naar het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM voor een interview met Pip Blom.