Rotterdammer (19) aangehouden voor fatale schietpartij shishalounge

Het rechercheteam van de politie heeft een negentienjarige Rotterdammer aangehouden als verdachte van de schietpartij in shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort. Tijdens het schietincident kwam de zeventienjarige Azad om het leven.

Een paar dagen na de fatale schietpartij op zaterdagavond 7 april doken er beelden op sociale media op waarop de schietpartij en een vluchtende verdachte zijn vastgelegd. Of de man die is aangehouden ook degene is die op het filmpje te zien is, is niet bekend.

Volgens de politie is de verdachte vastgezet en zal hij worden verhoord. De man zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.