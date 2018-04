Skooltaineracts Garden Mum en New Dosis Audio in Haags Kwartiertje op Den Haag FM

Woensdag komen de ‘Skooltaineracts’ Garden Mum en New Dosis Audio (foto) langs in het Haags Kwartiertje op Den Haag FM, een vast onderdeel in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM waarin muziek van Haagse acts centraal staat.

De Skooltainer is een speciaal podium van het festival The Life I Live. Al zeven jaar krijgt lokaal talent de kans om zich in deze container tijdens Koningsnacht te presenteren aan het grote publiek. Alle deelnemende acts spelen een set van eigen muziek en worden in de weken ervoor klaargestoomd voor de show door coaches uit de Haagse muziekscene. Den Haag FM is mediapartner van The Life I Live en biedt de Skooltaineracts ook een plek op de radio aan.

Garden Mum is een lieflijke naam voor een rauwe band. Deze garagerockers houden zowel van blues als van punk en psychedelica en spiegelen zich dan ook graag aan oude knarren als Jimi Hendrix, Nirvana en Rage Against The Machine, maar ook aan hedendaagse helden als Allah-Las, Foxygen en Mac DeMarco. De wieg van New Dosis Audio stond bij Ready To Play, waar alle bandleden lessen volgden. Die basis hoor je terug in de spannende, slepende rocknummers waar het viertal patent op lijkt te hebben, met een hoofdrol voor de imposante zang van Chloë Groen.

Luister woensdag vanaf 17.30 uur naar Hou je Haags! op Den Haag voor interviews met Garden Mum en New Dosis Audio.