Verkeersruzie bij Melis Stokelaan loopt uit op steekpartij

Een ruzie tussen een automobilist en een fietser aan de Melis Stokelaan monde maandag uit in een steekpartij. Het is voor de politie nog onduidelijk of het slachtoffer de fietser of de automobilist was.

De gewonde man is naar het ziekenhuis afgevoerd. De dader is ter voet richting het Zuiderpark gevlucht en nog niet aangehouden. De politie heeft zijn signalement verspreid en raad mensen aan de man niet te benaderen.

@PolZuiderpark #Melis Stokelaan. Ivm een #steekpartij zoeken wij een donkergetinte man, ong. 35 jr, 1.75 groot, kort afro kapsel, ongeschoren baardje, zw. werkkleding w.o. dunne zw. jas, zwarte rugtas. Lopend weg globaal ri Zuiderpark. Benader de man niet zelf maar bel 112. ^JE — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) April 16, 2018