VIDEO: Zo ziet de atoombunker Schedeldoekshaven eruit

In de aanloop naar het Bevrijdingsfestival Den Haag worden ook dit jaar de Haagse Vrijheidsweken gehouden. Bijzonder onderdeel van het evenement is een serie rondleidingen door de voormalige atoombunker onder de Schedeldoekshaven.

Ondergrondse buitenmuren van een meter dik, twee meter dikke plafonds van beton en een speciale vluchtgang voor de minister. In de jaren zeventig van de vorige eeuw konden 200 mensen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie in de atoombunker schuilen voor een mogelijke nucleaire aanval door Rusland. De bunker deed daarnaast dienst als commandopost.

“Het is bedacht zodat bij dreiging tweehonderd werkende mensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie hier naar binnen konden gaan en dan in een ploegendienst zouden kunnen gaan werken. Dat was nodig, want het land moest tijdens een dreigingsperiode toch bestuurd blijven”, vertelt Raymond Vogelaar van de gemeente Den Haag.

Alle kaarten verkocht

De bunker was voor bewindslieden en ambtenaren maximaal twee weken te gebruiken, daarna waren het voedsel, zuurstof en diesel op. Op zaterdag 21 en zaterdag 28 april gaat de bunker voor het eerst open voor publiek. Alle kaarten zijn al verkocht.