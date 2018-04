Zuiderstrandtheater haalt wereldberoemd Australisch circusgezelschap naar Den Haag

Het Zuiderstrandtheater heeft het wereldberoemd Australische circusgezelschap Strut & Fret naar Den Haag weten te halen. Hun programma ‘Limbo’ wordt gezien als één van de meest prikkelende circusvoorstellingen van dit moment.

Het burlesque circus biedt een mix van cabaret, circus en acrobatiek. De bonte stoet artiesten – met een degenslikker, paaldanseres, (lucht)acrobaat, trapezewerker, danser, beatboxer en clown – zorgt onder begeleiding van opzwepende muziek voor een prikkelende onconventionele circusvoorstelling. “Een enerverende ervaring voor theaterliefhebbers en durfallen”, volgens het theater.

Afgelopen zomer was ‘Limbo’ te zien in Amsterdam, met lovende recensies tot gevolg. “Dans, muziek, bloedstollende acrobatiek en heerlijke mannen en vrouwen: dit wil je zien”, juichte het magazine Linda. Ook de krant NRC was onder de indruk van de “snelle parade van achteloze top-acrobatiek”. Op donderdag 10 mei – Hemelvaartsdag – staat de voorstelling in het Zuiderstrandtheater.

Foto: Tony Virgo

www.zuiderstrandtheater.nl