ADO verliest in Heerenveen direct duel om plek in play-offs

Meer in

ADO Den Haag heeft in de strijd om een plek in de play-offs van de Eredivisie slechte zaken gedaan. Op bezoek bij directe concurrent SC Heerenveen verloor ADO met 2-0.

In het, mede door het tijdstip van dinsdagavond 20.45 uur, maar half gevulde Abe Lenstra Stadion werd het een saaie wedstrijd waar in de eerste helft weinig gebeurde. In de tweede helft maakte Marco Rojas voor de Friezen beide doelpunten.

Door een zeldzame overwinning van FC Twente op concurrent PEC Zwolle hoeft ADO de play-offs nog niet helemaal te vergeten. De club staat met nog drie wedstrijden te gaan op de negende plaats. Het verschil met de nummer acht, PEC Zwolle, is slechts een punt. De uiteindelijke nummer acht doet mee aan de play-offs. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor Europees voetbal.