Barbecuen: “Langer met briketten, sneller met houtskool”

De zomerkoorts is woensdag toegeslagen. Naar het strand gaan of een terrasje pakken horen daarbij, net als barbecuen. Dat was te merken in Den Haag. “Het is alsof ineens iedereen werd wakkergeschud door het lekkere weer en spontaan barbecuespullen begon in te slaan”, vertelde Ronald Houweling van Best4BBQ op Den Haag FM.

In Nederland zijn we volgens Ronald meer aan het grillen dan aan het barbecuen. Er is een verschil, maar het een is niet beter dan het andere, zegt de expert. “Snel het vlees garen boven de kolen zonder deksel is ideaal voor saté en hamburgers, maar voor een pulled pork heb je toch echt een gesloten barbecue en briketten nodig.” De nieuwste trend dit jaar voor de mooiste gerechten zou de Buddha Q zijn. “Het is de Rolls Royce onder de barbecues. Hiermee ben je voorlopig voorzien met het beste van het beste.”

Wat veiligheid betreft drukt Ronald ons op het hart om niet met vloeibare brandstof de kolen of briketten aan te steken. “Gebruikt gewoon aanmaakblokjes bijvoorbeeld. Dat rookt ook een stuk minder.” Buiten koken kan altijd, zo is Ronald al sinds de lunch aan het koken. “Ik ben nu bezig met een sparerib van rund. Dat gaat echt helemaal het gerecht van de zomer worden.”

Luister hier naar het interview met Ronald Houweling op Den Haag FM.