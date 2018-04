Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade en Blowverbod in Dossier Mastenbroek

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM wordt woensdagavond onder meer aandacht besteed aan de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade. Vandaag werd het maar liefst 24 graden aan de Haagse stranden. Het bleef niet alleen bij pootjebaden, maar er werd ook al een duik gewaagd. Mark Beeloo van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade vertelt in het radioprogramma over veilig zwemmen in de zee. En wat moet je doen als je afdrijft? Beelo geeft antwoord.

Ook is er aandacht voor het blowverbod, dat vrijdag in dertien gebieden in onze stad is afgekondigd. In onder andere de binnenstad, rondom het centraal station, Laakkwartier en om en in het Zuiderpark is het verboden om in het openbaar softdrugs te gebruiken. Raadslid Pieter Grinwis van ChristenUnie-SGP is blij met het verbod en vertelt in de uitzending wat het nieuwe beleid moet gaan betekenen. Ook vertelt het raadslid wat hij in het algemeen van coffeeshops en experimentele hennepteelt vindt.

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.