Reddingsbrigade: “pas op voor koud zwemwater”

Mensen die de komende dagen door het mooie weer in de zee willen zwemmen, moeten oppassen. De Reddingsbrigade Nederland waarschuwt dat het zeewater met zes tot acht graden nog te koud is en zwemmers onderkoeld kunnen raken of kramp kunnen krijgen.

De temperaturen stijgen woensdag en donderdag tot circa 24 graden en daarom is het verleidelijk om een bezoek te brengen aan het strand. Toch is het in de zee oppassen geblazen want omdat het strandseizoen officieel nog niet geopend is, is de Reddingsbrigade niet aanwezig.

De brigade adviseert zwemmers niet kopje onder te gaan, omdat je via je hoofd het snelst lichaamswarmte verliest. Watersporters kunnen het beste beschermende wetsuits dragen en niet te lang in het water te blijven.