Replica eeuwenoude zeilwagen komt naar Scheveningse strand

Op het strand van Scheveningen wordt op 12 mei een replica van een zeilwagen uit de zeventiende eeuw gepresenteerd. Bij de onthulling zijn 150 verklede vrijwilligers, koetsen en badtentjes aanwezig die het evenement een historisch thema geven.

De zeilwagen werd in 1602 ontworpen door Simon Stevin voor zijn leerling prins Maurits van Oranje. Het bedoelt als leuk tijdverdrijf voor de prins en de gasten die hij ontving. De replica weegt 3000 kilo, is zeven meter lang en hoog en meer dan drie meter breed. Het is een idee van de Jachtclub Scheveningen, Stichting Behoud Scheveningen en Muzee Scheveningen omdat er geen origineel exemplaar gewaard is gebleven.

Het afgelopen jaar zijn zeven leerlingen van het ROC Mondriaan bezig geweest met de bouw van de zeilwagen. Na de onthulling op het strand bij de Keizerstraat wordt de replica opgenomen in de collectie van Muzee Scheveningen. Het evenement is onderdeel van Feest aan Zee, de viering van tweehonderd jaar Scheveningen.