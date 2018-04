The Hague Beach Stadium klaar voor bomvol zomerseizoen

Het The Hague Beach Stadium is sinds 13 april weer open en maakt zich klaar voor een nieuw seizoen vol concerten en sportevenementen. “Vanaf het weekend van 29 april zit iedere week vol vette evenementen”, vertelde de managing director van het stadion Joris Gieske op Den Haag FM.

Bij het Noordelijk Havenhoofd wordt ieder jaar het Beach Stadium opgebouwd om verschillende evenementen ‘onderdak’ te bieden. Strandsporten zoals beachvolleybal en -soccer vinden daar hun thuisbasis maar ook andere sporten kunnen er terecht. Voor de tweede keer wordt in het weekend van 18 mei het Pro Freestyle event gehouden, een skate en BMX wedstrijd. “Het was een groot succes vorig jaar, het leek net Venice Beach.” De Volvo Ocean Race heeft een speciale plek in het hart van Gieske. “Daar kijk in nog het meest naar uit. Het is echt zo groots en daar mogen we heel trots op zijn, ook als stad.”

Gieske heeft zelfs zijn eigen meubilair beschikbaar gesteld om de lounge extra aan te kleden. “Ik ben niet mijn huis uitgeschopt hoor. Zo kunnen we zelf ook lekker loungen”. Donderdagavond is er een officiële opening en dan komen alle partijen langs die deze zomer iets organiseren in het stadion.

Foto: Jurjen Drenth

Luister hier naar het interview met Joris Gieske op Den Haag FM.