Wordt Hagenaar Mike Peterson de nieuwe Topper?

Voor het SBS 6 programma ‘Topper Gezocht’ zoeken René Froger, Jeroen van der Boom, Jan Smit en Gerard Joling naar een vijfde topper. Aanstaande zaterdag is de finale met daarin een Haagse deelnemer: Mike Peterson.

Dinsdagochtend was de zanger te gast in het programma Haagse Ochtendradio om erover te vertellen. “Ik was ook gevraag om mee te doen aan ‘The Voice'”, vertelt Peterson. “Ik heb voor Topper Gezocht gekozen omdat dat dit beter bij mij past. Ookal heeft Samantha Steenwijk voor volkszangers de weg vrijgemaakt bij andere talentenjachten.” Steenwijk schopte het eerder dit jaar tot de finale van ‘The Voice of Holland’.

Dat Peterson tijdens Toppers in Concert zal optreden staat al vast, alle verliezend finalisten mogen namelijk tijdens de rust van het concert optreden. Maar de winnaar mag tijdens de show een medley meezingen. “En misschien ook een eigen nummer meezingen. Maar met die gasten weet je het nooit. Toppers in Concert is 25 en 26 mei in de Amsterdam Arena.

Luister hier naar het interview Met Mike Peterson op Den Haag FM.