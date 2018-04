Barbie doet aangifte tegen ‘hartsvriendin’ na uitlekken nieuwe sekstape

Op social media circuleert sinds woensdagavond een sekstape van realityster Samantha ‘Barbie’ de Jong. Op de video, die vooral via Whatsapp gedeeld wordt, is te zien hoe zij een leuke avond heeft met haar ex-vriend Rolf Tangel.

Barbie en Rolf weten wie er verantwoordelijk is voor het verspreiden van het filmpje. “Het is dezelfde zogenaamde hartsvriendin van Samantha die haar vorige filmpje ook had doorgestuurd”, reageert een geschrokken Tangel in het programma Haagse Ochtendradio. “Vrijdagochtend gaan we samen aangifte doen.”

Het is niet de eerste keer dat er een seksueel getinte video van Barbie uitlekt. Eerder dit jaar ging er al een filmpje van haar alleen rond. Vermoedelijk is die sekstape gemaakt in de kliniek waar zij destijds opgenomen was.

Luister hier naar het gesprek met Rolf Tangel op Den Haag FM.