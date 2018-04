Campagne ‘Meetellen en Meedoen’ een groot succes: veel nieuwe Haagse initiatieven

Welzijnsorganisatie Xtra is voor de gemeenteraadsverkiezingen de campagne ‘Meetellen en Meedoen’ gestart om bij bewoners oplossingen voor Haagse problemen op te halen. Feestelijk werden donderdagochtend in buurthuis De Kronkel in het bijzijn van zowel politici als buurtbewoners de resultaten gepresenteerd. In totaal heeft de campagne meer dan 300 initiatieven en oplossingen opgeleverd.

“In aanloop naar de verkiezingen van 21 maart dachten we, we gaan geen problemen ophalen of debatten organiseren, maar juist ideeën ophalen die de Haagse bewoners zelf hebben op de negen maatschappelijke thema’s die we hebben vastgesteld”, vertelt Dick van der Schans van Xtra. En dat is succesvol verlopen, gezien de hoeveelheid reacties. Enkele ideeën zijn gebundeld in een ‘manifest’ dat bij de presentatie uitgedeeld werd aan zowel de aanwezige politici als buurtbewoners en op deze website van Xtra Welzijn zijn ze allemaal terug te lezen.

Het is de bedoeling zoveel mogelijk mensen te stimuleren met de ideeën aan de slag te gaan, aldus Van der Schans. “We geven ze nu weer terug aan de stad.” Iedereen kan dus een van de initiatieven oppakken en de handen uit de mouwen steken. Xtra hoopt dat ook het nieuw te vormen stadsbestuur de ideeën meeneemt en zo met echt Haagse input aan een nieuwe collegeperiode kan beginnen.