ChristenUnie/SGP blij met blowverbod

Op dertien plekken in Den Haag geldt sinds deze week een blowverbod. Een jointje opsteken in het centrum of op de Boulevard van Scheveningen is niet meer toegestaan. Gemeenteraadslid Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP is blij met het blowverbod, vertelde hij in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

Volgens Grinwis is het besluit al lange tijd geleden ‘als hamerstuk’ goedgekeurd door de gemeenteraad en daarmee een bevoegdheid van de burgemeester geworden. Het terugdraaien van het verbod is dan ook niet meer mogelijk, stelt Grinwis. Een aantal andere partijen in de gemeenteraad is het daar niet mee eens en wil een heroverweging.

Grinwis beroept zich dan op de overlast die blowers met zich meebrengen. “Met name door grote groepen.” Hij gaat er vanuit dat burgemeester Pauline Krikke daadwerkelijk gaat handhaven.

Luister hier naar het interview met Pieter Grinwis op Den Haag FM.