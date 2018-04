Eigenaar afgebrande strandtent Blue Lagoon is optimistisch: “Morgen is het terras gewoon weer open”

Ondanks dat de strandtent Blue Lagoon donderdagochtend plat brandde heeft de eigenaar zijn zinnen alweer op de dag van morgen gezet. Het terras van het strandpaviljoen heeft de brand overleeft en daarom willen ze vrijdag alweer open voor de strandgasten. “Ik heb ook vrienden. Iedereen die ik heb gebeld staat voor me klaar”, vertelde eigenaar Peter Ludocivi op Den Haag FM.

Het is de bedoeling dat er zo snel mogelijk koel- en vriescellen worden geplaatst. “Mijn leveranciers, mijn broer en andere tenten hebben me hulp geboden.” Ook de gemeente heeft bijgedragen aan een snelle wederopbouw. “We mogen gewoon zo snel mogelijk alles hier opruimen om weer open te gaan. Ik heb geen problemen gehad met vergunningen of zo.” In zijn hoofd baalt de eigenaar nog, maar wist daar vanochtend al snel een draai aan te geven. “Op een gegeven moment moest ik wel de knop omdraaien en dat heb ik inmiddels gedaan.”

Alle voorzieningen als gas, licht en water worden in rap tempo aangelegd. “Morgen de stoeltjes neerzetten en het feest gaat gewoon beginnen. Morgen gaan we open”, herhaalde Peter stellig, maar met een glimlach op het gezicht.

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Rabin Iseger op Den Haag FM.