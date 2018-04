Ex-manager Jake Hampel: “Er is leven na Barbie”

Artiestenbegeleider Jake Hampel komt met een nieuwe tv-serie. De oud-manager van Samantha ‘Barbie’ de Jong wil met de serie een inkijkje geven in het leven van een artiestenmanager.

Jarenlang was Hampel de drijvende kracht achter televisieseries als ‘Barbie’s Bruiloft’, ‘Barbies Baby’ en ‘Samantha en Michael Scheiden ermee uit’. Volgens Hampel draait de serie niet alleen om hem. “Mijn rol zal hetzelfde zijn als de afgelopen acht jaar”, vertelt Jake op Den Haag FM. “Er zijn meer sterren die ik begeleid. Er is ook leven na Barbie.” Onder anderen de voormalig ‘Oh Oh Cherso’ sterren Joey ‘Matsoe Matsoe’ Spaan en Tony ‘Sterretje’ Wyczynski zullen centraal staan in de serie.

Er zijn inmiddels drie pilot afleveringen opgenomen. Hoe de serie gaat heten en waar en wanneer het te zien zal zijn is nog niet bekend.

Luister hier naar het interview met Jake Hampel op Den Haag FM.