Haagse sporticonen krijgen eigen ‘Wall of Fame’ in Sportcampus Zuiderpark

Groep de Mos roept verdwijnen pinautomaten een halt toe

Tot onvrede van bewoners en ondernemers zijn recent in onze stad opnieuw geldautomaten gesloten, onder meer in de Reinkenstraat, Tesselseplein, Koningsstraat en Dierenselaan. Meer pinautomaten in winkels zou een oplossing kunnen zijn.

Groep de Mos in de gemeenteraad maakt zich zorgen over het verdwijnen van de betaalvoorzieningen die nog door veel mensen worden gebruikt. De partij heeft inmiddels duidelijkheid gekregen over de toekomstige automaten van de grootste aanbieder, ING. “ING heeft op dit moment 72 automaten in Den Haag en is niet voornemens extra automaten op korte termijn te sluiten,” zegt gemeenteraadslid Ralf Sluijs. “De bank heeft ook aangegeven dat op locaties waar recent een geldautomaat om veiligheidsredenen gesloten is naar mogelijkheden te kijken om op een alternatieve locatie een automaat aan te bieden.”

ING geeft verder aan dat ondernemers die een geldautomaat in hun winkel willen zich kunnen melden. “Dit is goed nieuws voor ondernemers en bewoners”, zegt Sluijs. “Wij zijn blij met deze handreiking van de bank en hopen dan ook dat winkeliers zich melden. Door ruimte te bieden aan een geldautomaat nestelt de middenstand zich nog steviger in de wijk en dat is goed voor de leefbaarheid.”

Explosieven

De sluitingen zijn het gevolg van een landelijke stijging van het aantal ramkraken waarbij steeds vaker explosieven worden gebruikt. Die stijging brengt grote risico’s met zich mee voor mensen die naast of boven de automaten wonen.

Foto: Bas Bogers