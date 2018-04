Haagse sporticonen krijgen eigen ‘Wall of Fame’ in Sportcampus Zuiderpark

Pip Blom op The Life I Live: “Ik hoop dat mensen zien hoe leuk wij het vinden om muziek te maken met elkaar”

Na de Wall of Fame met daarop de Haagse Europese en Wereld Kampioenen en medaillewinnaars op Olympische Spelen, komt er binnenkort ook een wand met Haagse sporticonen in de Sportcampus Zuiderpark. 75 Haagse sporters worden vereeuwigd in de vorm van een zilveren ster waarop de sportprestaties staan genoemd.

Onder anderen oud-voetballer van ADO Den Haag Lex Schoenmaker, ex-tennisster Marcella Mesker en de voormalige voetbaltrainer Dick Jol krijgen een zilveren ster. De ‘Iconen Wall of Fame’ wordt donderdag 26 april onthuld door wethouder Rabin Baldewsingh.

Eind februari werden in de campus al 145 Haagse sporters geëerd met een gouden ster op de Wall of Fame. De topsporters zijn wereldkampioen, Europees kampioen en/of medaillewinnaar op de Olympische Spelen.

Foto: Richard Mulder