Haagse Vogelbescherming: “Meeuwen zijn een gegeven, we hebben er nou eenmaal mee te maken”

De broedtijd breekt aan en dat betekent nog meer meeuwen die zich in de stad vestigen. Ieder jaar leidt dit tot overlast van de brutale vogel die onder andere vuilniszakken kapot trekken op zoek naar eten. “Vergeet niet hoeveel rotzooi ze ook opruimen”, vertelde Pieter van Klaveren van de Haagse Vogelbescherming op Den Haag FM.

De meeuw heeft een grote rol in het ecosysteem. “Je staat er flink van te kijken als dit soort aaseters er niet meer zouden zijn.” Ieder jaar wordt er een nieuwe oplossing geprobeerd om overlast tegen te gaan, maar de vogels wennen al heel snel aan welke maatregel dan ook. “Ze zijn gewoon heel slim.” Pieter roept op vooral niet het heft in eigen handen te nemen. “Als je een meeuw neerschiet compenseren de andere dat door meer eieren te leggen.”

Van Klaveren heeft zelf een nestje met meeuwen op zijn dak. Het is het beste om ze met rust te laten omdat de vogels beschermend zullen reageren zodra mensen bij hun nest in de buurt komen. “Normaal zijn ze helemaal niet agressief tegen mensen, maar in zo’n situatie kunnen ze fel reageren.”

Luister hier naar het interview met Pieter van Klaveren op Den Haag FM.