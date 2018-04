Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade klaar voor strandseizoen

De Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade is op sterkte om vanaf juni 2018 de Haagse kust te bewaken. Dat vertelde woordvoerder Mark Beelo woensdagavond in Dossier Mastenbroek.

Hij benadrukte wel dat het een vrijwilligersorganisatie is. Dat is eveneens de reden waarom er nu nog geen bemande posten actief zijn. Er wordt overigens al wel gezwommen in de zee. Beelo gaf daarom een aantal goede tips om veilig te kunnen zwemmen. Hij gaf onder meer uitleg over wat je moet doen als je door de stroming niet meer naar de kust kunt zwemmen.

Volgens Beelo is het sowieso verstandig om nooit alleen te gaan zwemmen. “Ga altijd samen”, luidt zijn advies.