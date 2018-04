Museon komt in actie voor wilde bijen

In het Museon is de komende maanden de tentoonstelling ‘Nederland Zoemt’ te zien. Verschillende musea komen in actie voor de wilde bij om te stimuleren dat er meer voedsel- en nestgelegenheden komen. Het gaat namelijk niet zo goed met de bijen; hun aantal neemt snel af. De expositie toont het belang van de bijen voor de mens en de kwetsbare positie van deze insecten.

Van de ruim 350 soorten wilde bijen is de helft bedreigd. Het leefgebied van bijen verdwijnt onder andere door verstedelijking en grootschalige landbouw. Centraal in deze aansprekende tentoonstelling staat de vraag wat wij zelf kunnen doen om de wilde bij te helpen. ‘Nederland Zoemt’ is te zien tot en met 31 augustus.

Het Museon is een van de elf musea waar deze tentoonstelling komt te staan. De expositie is ontwikkeld door de SNNC, het samenwerkingsverband van natuurmusea in Nederland en is onderdeel van de landelijke campagne ‘Nederland Zoemt’. Komend weekend organiseert ‘Nederland Zoemt’ een Nationale Bijentelling, om de bijen beter in kaart te brengen.

Foto: Karunakar Rayker (Flickr)