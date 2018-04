Organisatie Bonfire Beach Fest geschrokken van brand Blue Lagoon

De organisatie van het Bonfire Beach Fest is erg geschrokken van de grote brand in strandtent Blue Lagoon, donderdagochtend. Van de strandtent aan de boulevard is bijna niets meer over. Festivalorganisator Annemarie Goedvolk reageerde op Den Haag FM.

“De zaak ligt aan de rand van ons festivalhart”, vertelt Goedvolk in het programma Haagse Ochtendradio. “Juist daar zijn we een enorme vuurtuin aan het opbouwen.” De vuurtuin is onderdeel van de spectaculaire opening van het festival. “Hoe de festiviteiten er nu uit gaan zien weten we nog niet.” De organisatie gaat donderdag in de loop van de ochtend naar de plek van de brand. Dan wordt beslist of de opening van het festival wordt aangepast.

Het is de tweede editie van Bonfire Beach Fest, de officieuze opening van het strandseizoen. Ongeveer twintig strandtenten organiseren vrijdag en zaterdag feestjes. “Het is de bedoeling dat ze over twee jaar allemaal meedoen”, aldus Goedvolk. Er zijn onder andere optredens van Pat Smith, April Darby en Camiel(Son Mieux). Meer informatie vind je hier.

Luister hier naar het interview met Annemarie Goedvolk op Den Haag FM.