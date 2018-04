Haagse sporticonen krijgen eigen ‘Wall of Fame’ in Sportcampus Zuiderpark

Pip Blom op The Life I Live: “Ik hoop dat mensen zien hoe leuk wij het vinden om muziek te maken met elkaar”

Op donderdag 26 april (Koningsnacht) en op vrijdag 27 april (Koningsdag) kan je in de binnenstad van Den Haag naar het festival The Life I Live. Er treden tientallen artiesten op, zoals Tim Knol, Kraantje Pappie, Son Mieux, Roxeanne Hazes, Piñata en Pip Blom. “Ik hoop dat het net zo mooi weer wordt als vandaag”, zei Pip Blom in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

De Amsterdamse zangeres begon op haar zestiende als singer/songwriter, maar is inmiddels uitgegroeid tot frontvrouw van haar vierkoppige band, waar ook haar broer in meespeelt. “Vaak als mensen mijn naam zien denken ze aan een singer/songwriter, maar dat is niet wat wij maken.” ‘Ruig en catchy’ wordt de muziek van Pip Blom omschreven. Pip is een echte doe-het-zelver: ze schrijft, speelt en produceert haar eigen muziek en slingert deze onder meer via Spotify de wereld in. Letterlijk! Ze is inmiddels een bekende naam in Amerika, Engeland, Duistland en uiteraard Nederland.

Vorige maand verzorgde Pip Blom het voorprogramma voor Franz Ferdinand. “Dat was fantastisch. Franz Ferdinand en de crew waren echt heel lief.” Binnenkort mag de band met The Breeders mee op tournee door Europa. Maar eerst is Den Haag nog aan de beurt. “Ik hoop dat mensen zien hoe leuk wij het vinden om muziek te maken met elkaar. Dat vind ik het belangrijkste.”

