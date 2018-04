Politie: “Geen belangrijke tips verloren gegaan in zaak Orlando Boldewijn”

Er zijn geen belangrijke tips verloren gegaan in het onderzoek naar de dood van de zeventienjarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam. Dat zegt de politie in een reactie op berichtgeving van De Telegraaf. De krant meldde woensdag op basis van bronnen rond het onderzoek dat informatie van vijf tipgevers niet of niet goed zou zijn aangekomen wegens technische problemen.

Orlando kwam op zondagavond 18 februari niet thuis na een afspraakje in Den Haag. Hij sprak wel vaker af met mannen via datingapps, maar kwam dit keer niet thuis. De politie startte een groot onderzoek en deelde flyers uit. Acht dagen later werd zijn lichaam gevonden in een plas bij het Böttgerwater in Ypenburg. Hoe de jongen om het leven is gekomen, is vooralsnog niet duidelijk. De politie is naarstig op zoek naar de gouden tip.

Volgens De Telegraaf zouden er mogelijk belangrijke tips, zoals foto’s, screenshots en video’s wegens technische mankementen niet zijn aangekomen. “Wij kennen de bron van de Telegraaf niet”, vertelt Marjan Koert, woordvoerder van de Politie Eenheid Rotterdam, aan Den Haag FM. “Er is door ons uitgebreid contact geweest met het team dat onderzoek verricht naar de verdwijning en het overlijden van Orlando. Er is bij dit team geen tip verloren gegaan.”

Probleem met tipformulier

De politie erkent wel dat er een probleem is geweest met het online tipformulier, maar dit heeft niet tot minder tips geleid. “Door een verkeerde handeling kon één keer een bijlage niet worden geopend. Hierop heeft de rechercheur telefonisch contact gelegd met de tipgever en hebben we alsnog alle informatie achterhaald.”

Het is nog steeds onduidelijk hoe Orlando om het leven is gekomen. “Het onderzoek is in volle gang en alle tips blijven welkom”, aldus de politie. Wie meer weet over deze zaak, kan hier het tipformulier vinden.