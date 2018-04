Programma festival Sniester compleet met 29 nieuwe namen

Het programma van het festival Sniester is compleet. Donderdag maakte de organisatie 29 nieuwe namen bekend, waaronder Millionaire, Intergalactic Lovers (foto), Husky Loops en Clean Pete. Sniester is van vrijdag 25 tot en met zondag 27 mei.

Tijdens Sniester staan in totaal tachtig acts op vijftien in het Haagse Popdistrict in de binnenstad. Andere nieuwe namen in de line-up zijn Arp Frique, De Cultuur, Ko Ko Mo, The Visual, Alligator, Jay-Way, The Damned and Dirty, Cruise Control, Waltzburg, Josefien Deloof, Bror Gunnar Jansson, Disco Total, Melle de Boer, APA, Nova Child, Nausica, Speakeasy, The Soapgirls, Alex Mailer, Arno Loriaux, Elias Mazian & Doktoro, Tenzers, Sterk Water, Druiprek en Suzy V.

Eerder werden al onder meer The Bellrays, Orgel Vreten, The Charm The Fury, Tusky en Afterpartees aangekondigd. Het complete programma staat op de website Sniester.nl. Dag- en weekendtickets zijn verkrijgbaar voor respectievelijk 17,50 en 27,50 euro.

Foto: Jens Mollenvanger