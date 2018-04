Strandtent Blue Lagoon op Scheveningen volledig uitgebrand

Strandtent Blue Lagoon op de Scheveningse boulevard is donderdagochtend volledig verwoest door een brand.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere strandtenten. Toen de brandweer aankwam stond de strandtent al volledig in brand, aldus een woordvoerder van de brandweer. De brandweer is donderdagochtend bezig met het nablussen. Daarbij worden de gasflessen in de keuken van Blue Lagoon goed in de gaten gehouden vanwege eventueel explosiegevaar.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Wel kan de brandweer zeggen dat er niemand gewond is geraakt.

Burgemeester Krikke

Burgemeester Pauline Krikke was donderdagochtend ook aanwezig bij de afgebrande strandtent en sprak met onze collega’s van Omroep West. “Ik vind het verschrikkelijk voor de eigenaar en het personeel.” Krikke heeft uitgebreid met de eigenaar gesproken. “Ik ben onder de indruk van haar spirit om ondanks alles toch door te gaan.”