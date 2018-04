‘Aanraken A.U.B.’ en ‘De ark van Noach’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan het kunstgeschenk ‘Aanraken A.U.B.’ en aan de familievoorstelling ‘De ark van Noach’ van Rabarber.

Kunst en cultuur wordt steeds vaker ingezet als lokkertje voor de toeristenindustrie. Ook wordt maatschappelijk effect, een educatieve waarde of economisch gewin verwacht van kunst. Wat blijft er in zo’n wereld over van kunst als ‘esthetische kracht’? De Haagse schrijver Christiaan Weijts schreef ‘Aanraken a.u.b. – Please Touch‘. Het is het eerste zogeheten ‘Kunstgeschenk’ van het Instituut voor Kunst en Kritiek (IKK) van presentatie-instelling West Den Haag. In Kunstlicht verschaft Weijts zelf de nodige duiding.

Verder is Marjet Moorman te gast om te vertellen over de theatervoorstelling ‘De ark van Noach’ dat wordt opgevoerd samen met de jonge spelers van theaterschool Rabarber. Daarbij regisseert Moorman twee verschillende casts, bij elkaar 21 acteurs in spe. Ze legt in de studio van Kunstlicht uit hoe ze dat aanpakt. De familievoorstelling is vanaf zondag 29 april te zien in Theater Merlijn aan de Bilderdijkstraat.

Natuurlijk ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Nina Sondagh