Darter Raymond van Barneveld verslaat titelverdediger Michael van Gerwen

Raymond van Barneveld heeft donderdag voor een verrassing gezorgd door ijdens de Premier League Darts in het Rotterdamse Ahoy Michael van Gerwen te verslaan. De Haagse veteraan was voor 10.000 toeschouwers met 7-5 te sterk voor de titelverdediger. Daarmee is de kampioen van 2014 nog altijd in de race voor een plaats bij de laatste vier van de lucratieve competitie.

Voor koploper Van Gerwen was het zijn tweede nederlaag op rij in Rotterdam. Op woensdag verloor hij met 5-7 van de Schot Peter Wright, de man die hem ruim twee maanden geleden in Cardiff ook al de baas was. Van Barneveld zegevierde op de eerste avond in Ahoy met 7-3 over de Australiër Simon Whitlock. ‘Barney’ bleef in 2016 en 2017 in Ahoy eveneens ongeslagen in zijn partijen in de Premier League.

De Britse profbokser Anthony Joshua, meervoudig wereldkampioen in het zwaargewicht, was in het afgeladen Ahoy één van de eregasten.