VIDEO: Voorproefje The Life I Live met Skooltainer-acts in Paardcafé

Henk Bres schrijft brief aan formateur Edith Schippers, zonder spelfouten

Rashagenees Henk Bres, die donderdag werd geinstalleerd als fractievertegenwoordiger voor de PVV in de Haagse gemeenteraad, heeft een brief geschreven aan formateur Edith Schippers, de oud-minister die met vier partijen onderhandelt over een nieuw stadsbestuur.

In de brief breekt Bres een lans voor dieren in Den Haag. “Dieren mogen niet stemmen maar horen wel gewoon bij onze stad”, aldus Bres, bekend van zijn fonetisch uitgeschreven columns op Facebook. In de brief aan Schippers slaat Bres een heel andere toon aan. Zonder spelfouten. “In het coalitieakkoord van het vorige college kwam het woord dierenwelzijn slechts één keer voor in een bezin. Dat vind ik als Hagenees en als dierenvriend onacceptabel.”

Bres vraagt Schippers om ervoor te zorgen dat tenminste één paragraaf in het te schrijven coalitieakkoord wordt gewijd aan dierenwelzijn. Ook wil de Hagenees weten hoeveel geld hiervoor structureel wordt vrijgemaakt.