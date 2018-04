Ouderen voelen wind weer door hun haren dankzij ‘Fietsen alle jaren’

In zorgcentrum Huize Royal op Scheveningen is het project ‘Fietsen alle jaren’ donderdag van start gegaan. Ouderen die minder mobiel zijn kunnen een ritje maken in de riksja. “Zo voelen zij weer eens de wind door hun haren”, zegt projectleider Ankie Vingerling.

Het project is overgewaaid vanuit Denemarken en komt in Nederland al in zestien steden voor. Het succes zit hem in de eenvoud zegt Ankie. “Iedereen kan fietsen en dus kan iedereen ouderen helpen om buiten te komen.” Daarnaast speelt het sociale aspect een rol. “Ouderen willen namelijk graag hun verhaal delen. Wij als vrijwilligers vinden het alleen maar leuk om met hen in gesprek te gaan”, zegt Vingerling.

Voorlopig gaat er één riksja door Den Haag rijden, al zijn er plannen om dat aantal uit te breiden. Vingerling: “Er komt nog een riksja in Transvaal. Als dit aanslaat, dan zou ik niet weten waarom er niet nog meer gaan rondrijden.”