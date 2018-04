Raad stemt in met blowverbod: “Geen strijd tegen softdrugs”

Het blowverbod in dertien gebieden in Den Haag gaat gewoon in. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het besluit van burgemeester Krikke.

Wel worden alleen overlastgevende rokers worden aangepakt. Ook zal niet over twee jaar, maar al over een half jaar bekeken worden of het beleid effect heeft. En boetes worden niet per direct, maart pas vanaf juni uitgedeeld.

“Er zijn honderden registraties van overlast”, zei Krikke donderdag tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Als voorbeeld noemde ze de Paleistuinen, waar mensen die in de tuinen een boek lezen of sporten last hebben van blowende groepen jongeren.

Overlast aanpakken

De burgemeester ontkent dat ze op jongeren die blowen gaat jagen. “Ik voer geen strijd tegen softdrugs. Het gaat mij niet om iemand die rustig een joint rookt. Wel wil ik de overlast aanpakken die groepen blowende mensen veroorzaken.”

Foto: Kesneme (Flickr)