Rico Verhoeven geeft kickboksclinic in Sportcampus Zuiderpark

De wereldkampioen zwaargewicht kickboksen Rico Verhoeven reist het land door met zijn ‘Winners Workout Clinic Tour’. Deze zondag is hij in Sportcampus Zuiderpark om amateurs de fijne kneepjes van het kickboksvak te leren.

De clinics zijn het vervolg op zijn succesvolle workout-app. “De app is misschien niet voor iedereen even duidelijk”, vertelt Rico in het programma Haagse Ochtendradio. “Toen hebben we besloten om er een les van te maken. Het is gewoon mijn eigen trainingsschema, maar aangepast zodat iedereen mee kan doen.” De clinic is een combinatie van techniek, fitness en voeding. “Voeding is misschien wel het belangrijkste. Het komt neer op tachtig procent gezond en twintig procent bewust ongezond eten. Ongezond eten mag als je daarna maar weer iets gezonds eet”, aldus Verhoeven.

De clinic in het Zuiderpark is de negende in een serie van tien. Op 2 juni staat Rico Verhoeven weer in de ring. In Birmingham neemt hij het op tegen de Kroaat Mladen Brestovac.

Luister hier naar het interview met Rico Verhoeven op Den Haag FM.