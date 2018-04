VIDEO: Voorproefje The Life I Live met Skooltainer-acts in Paardcafé

Tijdens het festival The Life I Live – op donderdag 26 april – staat op het Buitenhof dit jaar weer de Skooltainer, een podium voor jong Haags talent.

In de Skooltainer kan je kijken naar korte optredens van Banana Savannah, Bennie Beenham, DJ Mariposa, Duo Benali, Garden Mum, Get The Funk Outta My Kitchen, James Burki, New Dosis Audio, No Justice en VXUY. Alle deelnemende acts zijn de afgelopen weken klaargestoomd voor de show door de beste coaches uit de Haagse muziekscene.

De Skooltainer-acts gaven deze week alvast een voorproefje in het Paardcafé. Den Haag FM nam een kijkje.