Zorgcoöperatie wil letterlijk en figuurlijk drempels weghalen op Noordelijk Scheveningen

“Laat kwetsbare personen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.” Dat zeiden Ria Roelands en Esther Ottens van de Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

De nieuwe organisatie wil zich daar de komende jaren hard voor gaan maken. Eerder deze maand werden de resultaten van een behoefteonderzoek gepresenteerd. “De meest opvallende behoefte is het ontmoeten van elkaar. Samen koffie drinken, samen dingen doen met elkaar, dat was wel de rode draad in het behoefteonderzoek.”

Om mensen meer met elkaar in contact te brengen moeten figuurlijk drempels worden weggenomen. De Zorgcoöperatie is daarnaast met verschillende zeer concrete projecten bezig, zoals het mobiele serviceloket dat door de wijk moet gaan rijden. Een ander project in opbouw is de preventiekit klussenbus. “Daarmee gaan we ook letterlijk drempels weghalen, zodat bijvoorbeeld oudere mensen veiliger in hun eigen huis zijn.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Ria Roelands en Esther Ottens op Den Haag FM.