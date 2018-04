Stichting Trix verzet zich tegen “onbegrijpelijke” subsidiekorting

De Stichting Trix helpt probleemjongeren hun leven weer op de rails te krijgen. De jongeren kunnen hun lasdiploma behalen en het VCA veiligheidsdiploma. Hun kansen op de arbeidsmarkt worden daardoor een stuk groter, vertelde Koen Baart van de stichting in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

“Eigenlijk biedt Trix de jongeren een sociale vaardigheidstraining. Jongeren die bij de Trix weggaan hebben geleerd structuur te brengen in hun leven en weten waar ze tegen aan kunnen lopen in het dagelijks bestaan. En ook niet onbelangrijk; weten hoe zij daarmee om kunnen gaan.”

Tot verbazing van de stichting wil de gemeente dit jaar de subsidie met vijftien procent terugdraaien. “Onbegrijpelijk”, zegt Baart. “We doen dit nu al 25 jaar en met succes. Als we minder subsidie krijgen moeten we een leerwerkmeester ontslaan en kunnen we minder jongeren helpen. Dat gaat de samenleving uiteindelijk alleen maar meer geld kosten.” De stichting is in beroep gegaan tegen het voorgenomen besluit van de gemeente.

De Goede Zaak

