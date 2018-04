“Hoe meer mensen een EHBO-cursus doen, hoe meer levens we kunnen redden”

Weet jij wat je moet doen bij bewusteloosheid of een hersenschudding? Kun jij jouw kind, vader, moeder of collega helpen als dat nodig is? Zorg dat je weet wat je moet doen.​ Bij een ongeval ben jij er immers als eerste bij.

Snelle hulpverlening staat of valt met goede EHBO-kennis. Met cursussen op maat en de speciale EHBO-app probeert de EHBO Academie van het Rode Kruis ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen weten hoe ze een ander kunnen helpen in een noodsituatie. Kim van der Beek en Suzanne Vergeer kwamen er over vertellen in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

“Maar drie tot vier procent van de Nederlanders heeft een EHBO-diploma. Dat is echt schrikbarend weinig”, zegt Kim van der Beek “In landen om ons heen is het verplicht”, vult Suzanne Vergeer aan. “Bijvoorbeeld voor het halen van een rijbewijs moet men een EHBO-diploma hebben. Wij vinden dat dat ook in Nederland zo zou moeten zijn. Hoe meer mensen een EHBO-cursus doen, hoe meer levens we kunnen redden.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Kim van der Beek en Suzanne Vergeer op Den Haag FM.