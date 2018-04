Lieuwe van Slooten te gast in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond is Lieuwe van Slooten te gast in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM.

Lieuwe is een gedreven freelance journalist. Hier bij Den Haag FM is Lieuwe vooral actief bij Sportsignaal. Ook doet hij sinds kort redactiewerk. Zijn droom is om correspondent te worden in Amerika of ergens anders in het buitenland. Wij gaan met Lieuwe in gesprek over zijn ambities en hoe het is om journalist te zijn.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Kees Rooke, Marco Baaij en Peter Steggerda.