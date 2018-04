Sting & Shaggy en Naaz in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Sting & Shaggy en Naaz (foto).

Edisons en interviews vliegen haar om de oren, de Rotterdamse Naaz mag wel het talent van de laatste tijd genoemd worden. Deze week verschijnt haar debuut-EP, waarvan je zondagavond een toffe track hoort. Net als van de opmerkelijkste samenwerking van de laatste tijd: Sting en Shaggy, zij houden het niet bij één single, maar droppen nu een compleet album vol gezamenlijke reggae-tunes.

Meer nieuwe releases zijn er van Ariana Grande, AAPNOOTMIES, Johan, Jairzinho, John Prine, Altin Gün, Diggy Dex samen met Kraantje Pappie, een mooie vondst uit het Prince-archief en staan we stil bij het overlijden van AVICII. De Top 3 staat deze week in het kader van het aankomende Live I Life Festival met EUT, NIKO en Jack and the Weatherman.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).