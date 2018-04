The Howlin’ treedt Koningsdag op tijdens festival The Life I Live

ADO Den Haag en Holland Dance Festival lanceren ‘beweegproject’ op Gerth van Wijkschool

Op de Gerth van Wijkschool in Laakkwartier is maandag de aftrap gegeven voor het lesprogramma ‘geRaakt!’, een initiatief van het Holland Dance Festival en ADO Den Haag. ADO-middenvelder Danny Bakker gaf op het schoolpein het startschot.

Tijdens de zogeheten ‘geRAAKt!’-schoolweek kunnen leerlingen van groep 4 tot 8 spelenderwijs in aanraking komen met waardevolle elementen die dans en voetbal hebben voor hun ontwikkeling: bewegen, gezond leven, samenwerken, zelfvertrouwen opbouwen en jezelf presenteren. Met een collectieve warming-up maandagochtend op het schoolplein werden de leerlingen klaargestoomd voor een week vol met sportieve activiteiten op het programma.

De lessen vinden plaats op school, maar ook in het theater en in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Het lesprogramma is ontwikkeld in overleg met onder meer Gezonde School, Lekker Fit en de GGD.

Eerste school

De Gerth van Wijkschool in Den Haag is de eerste school die meedoet aan het project. De organisatoren zijn in overleg met een aantal andere scholen.