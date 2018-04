Eut op The Life I Live: “We nemen ons album op in Den Haag”

Drie islamitische organisaties in Den Haag ontvingen in het geheim geld uit Golfstaten

Dertig organisaties, waaronder drie Haagse, hebben de aflopen jaren financiering uit Koeweit en Saudi-Arabie ontvangen of aangevraagd. Dit blijkt uit drie lijsten van het ministerie van Buitenlandse Zaken die in handen van de krant NRC en het televisieprogramma ‘Nieuwsuur‘ zijn gekomen. Het betreft in Den Haag de Stichting Sociaal Cultureel Centrum in Nederland, Stichting As-Soennah Moskee en Stichting El Mouahidin Moskee.

Het risico met financiering uit die Golfstaten is, volgens islamitisch theoloog Mohamed Ajouaou, dat de schenking gepaard kan gaan met invloed op de vorm en uiting van het geloof. De theoloog stelt dat deze landen een salafistische, een fundamentalistische vorm, van de islam willen verspreiden tot buiten hun landsgrenzen. Uit een vertrouwelijke memo van de anti-terrorismecoördinator NCTV blijkt dat in de afgelopen vier jaar het aantal salafistische moskeeën en predikers is verdubbeld.

Sinds 2010 krijgt het Ministerie van Buitenlandse Zaken al vertrouwelijk gegevens over welke organisaties geld aan hebben gevraagd of ontvangen. De Tweede Kamer vroeg eerder om meer inzage in de geldstromen naar moskeeën vanuit het buitenland. Bestuursleden van de desbetreffende Haagse organisaties wilden bij de NOS niet reageren.

PVV: “Onmiddelijk sluiten”

De PVV in de Haagse gemeenteraad heeft naar aanleiding van de berichtgeving schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. De partij wil dat de burgemeester moskeeën in Den Haag “die uit islamitische terreur-Golfstaten worden gefinancierd dan wel om financiering hebben gevraagd” met onmiddellijk ingang worden gesloten. Volgens de PVV is dat nodig om de “handhaving van de openbare orde en veiligheid” te kunnen waarborgen.