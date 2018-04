Drie islamitische organisaties in Den Haag ontvingen in het geheim geld uit Golfstaten

Eut op The Life I Live: “We nemen ons album op in Den Haag”

Komende donderdag (Koningsnacht) en vrijdag (Koningsdag) kan je in de binnenstad van Den Haag naar het festival The Life I Live. Er treden tientallen artiesten op, zoals Tim Knol, Kraantje Pappie, Son Mieux, Roxeanne Hazes, Piñata en Eut.

Postpop, zo noemt de groep Eut hun muziek zelf: supercatchy rock geïnspireerd door de grote gitaarbands uit de jaren negentig. Van Blur tot Beck, van Weezer tot Wilco, ieders favoriete snarenvreters hoor je ergens wel terug in de smakelijke sound van Eut. “Wij zijn allemaal wel erg Blur-fan”, vertelde zangeres Megan de Klerk in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. De afgelopen maanden werkte de band in Den Haag aan de opnamen van een album. “We nemen de CD op met Tijmen van Wageningen in de Basementstudio. Het gaat echt te gek, we denken eind oktober de plaat de wereld in te kunnen smijten”

De bandleden komen uit heel Nederland, van Middelburg en IJmuiden tot IJsselstein bij Utrecht. “Ik heb deze band opgericht voor mijn eindexamen. Dat was zo’n goede combinatie dat we door zijn gegaan.” Eut speelt op Koningsnacht van 19.00 tot 19.45 op het podium Lange Voorhout 1. “Het gaat echt supergoed. We hebben ontzettend veel zin in The Life I Live. Wij verliezen onszelf altijd tijdens onze shows. Ik hoop dat het publiek dat ook doet.”

