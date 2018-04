PvdA wil daders in kaart brengen in strijd tegen vandalisme Duindorp

FOTOSERIE: Strand van Scheveningen in vuur en vlam bij BonFire Beach Fest

Het tweede BonFire Beach Fest heeft vrijdag en zaterdag 60.000 feestgangers naar de kust getrokken. Dat maakte de organisatie bekend.

De zomerse temperatuur in combinatie met een vuur- en muziekspektakel bracht veel mensen op de been langs de boulevard en op het strand. Hoogtepunt was de gratis toegankelijke vuurshow door het Franse gezelschap Compagnie Carabosse. Tienduizenden mensen genoten twee avonden lang van dit sprookjesachtige tafereel. De muzikale optredens bij de containerstages zijn volgens de organisatie eveneens goed bezocht met. Het optreden van Convoi Exceptional was op de vrijdagavond een van de smaakmakers.

“We kijken terug op een bijzonder geslaagde editie. Opvallend was hoe divers en internationaal het publiek was. Daarnaast zorgde het fantastische weer voor grote drukte, maar de sfeer bleef steeds heel erg gemoedelijk en alles verliep probleemloos”, zei Annemarie Goedvolk namens de organisatie. BonFire Beach Fest is onderdeel van het themajaar Feest aan Zee, 200 jaar badplaats Scheveningen.

Foto’s: Richard Mulder

