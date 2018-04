Haagse ex-YouTuber lanceert eigen tijdschrift

De Haagse uitgeverij Spoor komt met een tijdschrift over het leven van YouTubers. Het magazine, dat Views Magazine gaat heten, volgt het leven van tien YouTubers van het eerste uur. “YouTubers zijn niet altijd vloggers. Iedereen heeft zijn of haar eigen format”, vertelt bedenker Alexander Spoor op Den Haag FM.

Het idee van het magazine kwam vanuit de YouTubers, waaronder Alexander zelf. “We hadden het onderling over de manier waarop de traditionele media over YouTube praat. Het is vaak een beetje denigrerend. Daar willen we nu verandering in brengen, we willen uitleggen hoe het medium in elkaar zit en de verhalen achter de video’s vertellen.”

De eerste editie van Views Magazine wordt momenteel gedrukt en komt komende vrijdag uit. Vooralsnog is het blad alleen online te bestellen. “In ons hoofd zijn we al bezig met een tweede editie. Maar dat kan alleen als de eerste een succes wordt”, aldus Spoor.

Luister hier naar het interview met Alexander Spoor op Den Haag FM.