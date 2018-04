Haagse Vereniging voor Veldbiologie organiseert ‘bijenwatch’-excursie: “Den Haag is een echte bijenhotspot”

In het kader van de eerste nationale bijentelling organiseerde de Haagse afdeling van de Vereniging voor Veldbiologie zaterdag een echte ‘bijenwatch’-excursie door de stad. En Den Haag, zo blijkt, is een echte bijenhotspot: door de combinatie van zand en veen en de vele plantsoenen en parkjes die de stad rijk is, komen er veel verschillende soorten voor.

Hans van Helden, organisator van de bijenexcursie (en gids), vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de bijen in de stad. Hoewel Den Haag in vergelijking met bijvoorbeeld Gouda of Rotterdam een echte bijenstad is, zien we toch ook hier steeds minder soorten dan voorheen, vertelt hij. “We proberen mensen met deze excursie te enthousiasmeren en bekend te maken met de wilde bij, die zo belangrijk is voor onze natuur”. Door vergrassing (het verdwijnen van plantsoentjes met bloemen en planten voor gras) en bijvoorbeeld ook pesticiden die in de tuin gebruikt worden, kunnen bijen op steeds minder plekken terecht.

De landelijke bijentelling werd georganiseerd door NLZoemt, een samenwerking van onder andere Naturalis en Landschappen NL. Op de NLZoemt-website kun je zelf ‘bijenwatch’-inspiratie opdoen.