Haagse violiste Mayte Levenbach (16) wint Prinses Christina Concours

De zestienjarige Mayte Levenbach uit Den Haag is afgelopen weekend bij de finale van het Prinses Christina Concours als winnaar uit de bus gekomen. Ze wist de prijs in de wacht te slepen door haar vioolspel.

Mayte won in de leeftijdscategorie vijftien tot negentien. Zij kreeg enkele solistische optredens met het JeugdOrkest door Nederland, een financiële bijdrage, een live-optreden in het radioprogramma ‘Spiegelzaal’ en twee concertabonnementen voor het Koninklijk Concertgebouw.

De finale van het Prinses Christina Concours 2018 vond zaterdag plaats in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Voor deze jaarlijkse wedstrijd werden twaalf jonge talenten in de klassieke muziek gekozen die in de finale mochten staan. De finalisten kwamen uit heel Nederland. De winnaars kregen de prijzen uit handen van prinses Christina, de naamgever van de talentenwedstrijd.

Foto: Peter van Mulden