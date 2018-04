Drie islamitische organisaties in Den Haag ontvingen in het geheim geld uit Golfstaten

Kunstinstellingen strijden om toekomst van Amerikaanse ambassade aan Lange Voorhout

Over de toekomst van de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout is een strijd losgebarsten tussen verschillende kunstinstellingen in Den Haag.

Het gebied rond het Lange en Korte Voorhout heet het Museumkwartier. Onder die noemer wil de gemeente de kunstinstellingen in de omgeving onder de aandacht brengen, omdat dat meer kansen zou bieden op een sterker internationaal gezicht voor Den Haag. Het Gemeentemuseum Den Haag wil er het Escher-museum onderbrengen, maar ook popmuseum RockArt, het Literatuurmuseum en presentatie-instelling West hebben hun oog laten vallen op het markante pand van architect Breuer. Ook moet er een hotel in komen.

In een pamflet van Platform Stad Den Haag pleiten Akiem Helmling van de Haagse presentatie-instelling West en de Haagse schrijver Christiaan Weijts voor een bredere invulling. Weijts sprak in het programma Kunstlicht op Den Haag FM over het pamflet.

Foto: Barco Den Ouden (Facebook)

Luister hier naar het interview met Christiaan Weijts op Den Haag FM.