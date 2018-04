The Howlin’ treedt Koningsdag op tijdens festival The Life I Live

Pete Philly treedt Koningsnacht op tijdens festival The Life I Live

Meer in

Op donderdag 26 april (Koningsnacht) en op vrijdag 27 april (Koningsdag) kan je in de binnenstad van Den Haag naar het festival The Life I Live. Er treden tientallen artiesten op, zoals Tim Knol, Kraantje Pappie, Son Mieux, Roxeanne Hazes, Piñata en Pete Philly.

Pete Philly, artiestennaam van Pieter Philip Monzon, is een Arubaans-Nederlands zanger en rapper. Op zijn vijfde verhuisde hij naar Nederland en ging wonen in Den Haag. Hij raakte geïnteresseerd in hiphop door te luisteren naar groepen als De La Soul en A Tribe Called Quest. Ook begon hij aan een opleiding aan de kunstacademie, maar dit gaf hij na een jaar al op om muziek te gaan maken.

Met Perquisite scoorde Pete Philly verschillende hits. Zijn in 2010 opgestarte solocarrière werd echter ruw onderbroken door de ziekte van Lyme, die hem jarenlang uit de roulatie hield. Maar Pete is back, zingend en rappend, met de neo-soulparel ‘Come together’ als voorbode van nog meer singles en een derde soloalbum. En natuurlijk zijn optreden op The Life I Live met een mix van jazz, funk, soul en 90’s hiphop.

Luister dinsdag om 17.00 uur naar het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM voor een interview met Pete Philly.